Incendio a Castell'Azzara: bruciato un annesso agricolo de "La Capannina"

Le prime fiamme sono partite, probabilmente dal bosco, intorno alle 14 e in poco tempo hanno galoppato fino a lambire l’agriturismo La Capannina, nelle campagne di Castell’Azzara. Lincendio è iniziato in prossimità della località Sforzesca e ha coinvolto un bosco e campi coltivati e ha carbonizzato una casottino agricolo.

La colonna di fumo è stata avvistata anche a diversi chilometri di distanza e secondo le prime stime sono 20 gli ettari mangiati dalle fiamme. L’arrivo dei vigili del fuoco e degli altri soccorritori è stato repentino: subito chiusa al traffico la strada provinciale Sforzesca, per consentire ai mezzi di muoversi liberamente nelle manovre di spegnimento e per tenere lontani automobilisti e civili. Alle 19 l’incendio era sotto controllo e sono partite le operazioni di bonifica a cura del personale dei vigili del fuoco e dei volontari della Regione.

L’incendio ha impegnato diverse squadre del comando di Grosseto dei vigili del fuoco. In prima linea il personale del distaccamento di Arcidosso, i volontari di Manciano e quelli del distaccamento di Piancastagnaio che invece dipendono dal comando di Siena. In totale sono stati circa 15 i vigili del fuoco. Fondamentale inoltre è stato l’intervento del Corpo Aib (antincendio boschivo) dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora, arrivati in tempi molto veloci e grazie alle autobotti e altri mezzi antincendio hanno contribuito a domare le fiamme.

Come quello delle squadre dell’Unione dei Comuni. Altrettanto importante il contributo di due elicotteri dell’Antincendio boschivo di Grosseto e Siena che hanno scaricato tonnellate d’acqua sulle fiamme.

L’incendio ha tenuto con il fiato sospeso alcuni cittadini, in particolare i proprietari dell’agriturismo che si sono visti le fiamme a pochi decine di metri. In fumo è andato un annesso agricolo, la struttura in muratura e tutto ciò che si trovava nei pressi.

N.C.