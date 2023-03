Incendi, aiuti alle aziende

La Regione mette a disposizione 2,7 milioni di euro per sostenere le aziende danneggiate dai grandi incendi dell’estate 2022. In provincia di Grosseto, gli aiuti economici possono interessare le aziende che hanno subìto danni e che si trovano nei comuni di Cinigiano, Manciano Scansano e Gavorrano. Dopo il riconoscimento da parte del ministero di quegli eventi come eccezionali e di particolare gravità, la giunta regionale, su proposta del presidente Eugenio Giani e della vicepresidente Stefania Saccardi, ha attivato la sottomisura 5.2 del Piano di sviluppo rurale e sarà dunque presto pubblicato il bando relativo con una dotazione di circa 2,7 milioni di euro. Le risorse permetteranno alle aziende di sostenere i costi di ripristino o ricostruzione delle strutture danneggiate o distrutte, compreso l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e il ripristino di miglioramenti fondiari danneggiati, quali impianti frutticoli, olivicoli e altro ancora. Il sostegno consentirà alle imprese agricole con sede ed attività che hanno subìto danni per almeno il 30 per cento del loro potenziale produttivo, di richiedere il contributo fino al 100 per cento dei costi di ripristino. La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da Artea a partire dal 20 aprile ed entro le 13 del 31 maggio di quest’anno.