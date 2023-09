"Incanti Notturni ad Arcidosso. Attori per un mondo possibile"

La quindicesima edizione degli "Incanti Notturni" sta già scaldando i motori e sarà pronta per andare in scena domani e sabato. Ancora una volta artisti, professionisti e amatoriali, si uniranno per creare un percorso incantevole e sorprendente per i vicoli del borgo e gli spettatori potranno godere di uno spettacolo unico e mai uguale a se stesso, potente per la sua delicatezza. Si, delicatezza: perché in un mondo sempre più rumoroso, agli "Incanti Notturni" si parla a voce naturale, i dettagli son talmente armonici con il contesto da necessitare di sguardi attenti per essere colti e la fantasia galoppa più veloce della realtà. Come ogni anno, l’associazione culturale Melquiades, con la direzione artistica del Teatro Schabernack e la regia di Angelika Georg creerà un mondo possibile, o forse impossibile, che per due giorni coinvolgerà il borgo intero nella magia. I posti sono limitati, quindi la partecipazione é a prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected] ed ad offerta libera quanto, auspicabilmente, generosa.