Inaugurazione nel Polo "Le Clarisse". Manifesti d’arte che hanno fatto storia

A distanza di cento anni, ciò che arrivò e era affisso per le strade grossetane, oggi è una mostra che ripropone i manifesti d’arte. Partire dall’inizio, un viaggio temporale di immersione nel mondo dei manifesti con "Stile Cappiello. La rivoluzione dei manifesti d’arte" al Polo culturale le Clarisse. L’esposizione aprirà oggi e ha il sostegno della Fondazione CR Firenze.

Alle 18 è prevista una visita guidata del direttore del Polo Le Clarisse Mauro Papa. Per partecipare occorre prenotarsi al numero 0564 488066 e la mostra resterà visitabile fino all’8 settembre dal giovedì alla domenica, con orario 10-13 e 17-19 e il costo sarà 5 euro con visita al museo.

Molti dei manifesti esposti appartengono alla collezione privata di Federico Guidoni. A curare la mostra Papa e Mirko Morini. Le opere originali di Cappiello sono esposte insieme ai manifesti di Dudovich, Ballerio, Hohenstain, ma anche di Depero, Sironi, Nizzoli e Marangoli in un percorso che va dalla réclame Liberty alla perdurante influenza di Cappiello su autori del secondo dopoguerra, da Armando Testa agli anni Settanta. "È interessante – dice Papa – collocare nel nostro museo questi manifesti che negli anni ’90 venivano affissi in città. Ci teniamo a ricordare Auro Guidi". "Viene messa in mostra – ha detto Carlo Vellutini di Fondazione Cr Firenze – la vitalità grossetana, ci fa vedere da dove veniamo".

"Gli ingredienti delle mostre – ha sottolineato Federico Guidoni – sono gli stessi delle collezioni: passione e amore, però nelle mostre è un lavoro corale. Il manifesto della mostra sfrutta un bozzetto mai trasformato in manifesto".

Maria Vittoria Gaviano