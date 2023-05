Inaugurazione della retrospettiva di Bruno Guidi

Una retrospettiva su Bruno Guidi. Sarà inaugurata oggi alle 17 la mostra sul pittore livornese alla galleria "Il Quadrivio". Giuseppina Scotti tratterà le opere del maestro che tanto ha amato Grosseto. Nato a Livorno nel 1916 dopo un primo approccio con la musica lirica fin da giovanissimo manifestò la sua espressione artistica con la pittura. Come autodidatta ha lavorato in giro per il mondo, riscuotendo generale apprezzamento nei periodi trascorsi in Africa, Australia, Grecia e Anatolia. Il momento di maggiore notorietà lo conoscerà nella capitale, dove viene soprattutto ricordato per l’evento delle 105 Chiese di Roma che ebbe notorietà nazionale. Negli anni ’70 e ‘80 fu un assiduo frequentatore di Grosseto, città che amava, a metà strada fra la sua natale Livorno e quella di adozione Roma, dove in un periodo storico culturalmente vivace e animato fece numerose esposizioni nella galleria d’arte "Il Grifo" di Beppina Borgogni, in via Aldobrandeschi nel cuore cittadino, riscuotendo grande riscontro anche dal pubblico grossetano e creando dei veri e propri appassionati collezionisti.