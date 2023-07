Inaugurato il museo multimediale sulla famiglia Nasini

È stato inaugurato ieri il museo multimediale dedicato alla famiglia Nasini. Lo spazio museale è stato ricavato all’interno di Palazzo Nerucci. L’idea è stata quella di realizzare uno spazio interattivo che aprisse virtualmente le porte delle chiese e dei luoghi dell’Amiata che accolgono le opere della famiglia dei pittori Nasini. La vicenda pittorica dei Nasini non ha eguali nella storia artistica nazionale, sia per cospicuità quantitativa di opere, che per numero di artisti discendenti dalla stessa famiglia. L’Amiata, terra ricchissima di beni artistici e paesaggistici, ha il privilegio di avere una vera e propria galleria costituita da tutte le opere dei Nasini che si trovano nelle tante chiese, cappelle, palazzi del nostro territorio. Castel del Piano li custodisce con cura e la gestione delle diverse sedi di conservazione è affidata a più soggetti. Con questo spazio multimediale, la pittura dei Nasini si potrà conoscere attraverso un tour virtuale. Soddisfatto l’assessore Renzo Rossi, impegnato in prima persona alla realizzazione del progetto.