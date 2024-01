Inaugurato il murale realizzato da detenuti e studenti

Da ieri pomeriggio il carcere mandamentale vanta, su una grande parete, un murale frutto di un lavoro, coordinato dal grande Maupal, e che ha visto in stretta collaborazione, detenuti e studenti,che hanno saputo realizzare questa opera carica di significati ed emozioni. Particolarmente soddisfatta di questo progetto la direttrice del Carcere Maria Cristina Morrone che, nel ringraziare Laura Romeo presidente della Operazione Cuore , che ha collaborato alla riuscita di questa magnifica opera, si è soffermata sulla collaborazione dei ragazzi, ben 12 studenti del Liceo della Scuola Pontificia Pio IX, che, insieme a 4 detenuti, si sono espressi liberamente raccogliendo un’esperienza unica di cui porteranno un grande ricordo. Da parte di Maupal, l’artista della street art, la descrizione dell’opera, con un panorama che rievoca il profumo della libertà ed è espressa attraverso una classica visione della Toscana ed al centro una strada che porta verso casa. C’è un simbolismo che si rifà al tempo sospeso. Per Laura Romeo quello appena presentato è stato uno dei progetti fra i più emozionanti ed ha detto: "I pregiudizi possono crollare ci vuole coraggio volontà e cuore." Dietro a tutto questo lavoro , iniziato con la collaborazione fra il Carcere e la Coop THC di Roma, c’è la volontà di un inserimento socio lavorativo per i detenuti e su questo passaggio si è, a più riprese, espressa la direttrice Morrone che ha avuto parole di riconoscenza verso il volontariato ed il Terzo Settore. Nell’eseguire il murales, in tutto sono occorse 10 ore , è stato rilevato come le persone partecipanti non si sentivano giudicate ma pronte a condividere questa esperienza. Fra i presenti all’inagurazione anche fratello Andrea Bonfanti.

Roberto Pieralli