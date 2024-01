Inaugurata la sala stampa del Comune. E’ dedicata al giornalista Mauro Mancini

Amava viaggiare, amava il mare e raccontava ciò che i suoi occhi vedevamo nel modo più vero. Tanto che, proprio in una sua avventura, l’ultima, in mezzo all’Atlantico se ne è andato il 4 aprile del 1978, per una polmonite, dopo 72 giorni dal naufragio del "Surprise", vissuto con Fogar. Mauro Mancini, con la sua curiosità e libertà ha lasciato un ricordo indelebile. E ieri è stata intitolata la sala stampa del Comune proprio a Mancini "all’insegna del grande giornalista, del suo spirito avventuriero e coraggioso" ha affermato il sindaco Vivarelli Colonna. Oltre al sindaco erano presenti Fausto Turbanti, Luca Agresti e il capo servizio della Nazione Luca Mantiglioni. La sala rappresenterà fortemente la comunicazione, e per il sindaco "è un importante risultato di democrazia comunicativa". "Sarà la casa della comunicazione – dice Turbanti –. Garantito a tutti uno spazio dove esprimersi". "Oggi si riempie un vuoto – dice Agresti – con un luogo di confronto". Infine il caposervizio della Nazione, Luca Mantiglioni. "E’ un momento importante di trasparenza amministrativa – dice – La sala offrirà la possibilità di dialogo, fra amministrazione e cittadini. Mancini è stato un punto di riferimento per il nostro giornale, cominciando a collaborare nel 1954. Era considerato un totem a Firenze, inviato che girava il mondo. Ha fatto tanto per la nostra terra, si è battuto per la difesa del territorio, sopratutto perla zona di Alberese, prima che fosse istituito il parco. Mancini è stato un maestro della comunicazione, fatta con trasparenza e serietà".

Maria Vittoria Gaviano