Inaugurata la Nuova Sede delle Storte a Castel del Piano, Festeggiamenti per i Contradaioli

E’ stata inaugurata, alla presenza di un bel pubblico di contradaioli, la nuova sede delle Storte. Più spaziosa e più accogliente, i nuovi locali si trovano in via del Fattorone, al fianco della storica stalla di contrada e poco distante da piazza Garibaldi, dove ogni 8 settembre si corre il Palio. La contrada aveva lasciato i vecchi locali, cioè le stanze del pianoterra del palazzo comunale e da tempo aveva allestito i nuovi. Realizzata grazie a un finanziamento ministeriale ottenuto dal Comune, la sede ospita anche degli spazi dove sono tenuti in mostra i palii vinti, caschetti, giubbe, nerbi e opere donate alla contrada. La nuova sede è stata battezzata con il classico rito della rottura di una bottiglia di vino, questa però non si è rotta al primo lancio contro il muro ma al secondo, a seguito i contradaioli hanno festeggiato con un pranzo. Il capitano Simone Mastacchini e tutta la dirigenza sono molto contenti, la nuova sede permetterà alla contrada di ospitare ancora più persone durante le cene. Mentre i vecchi locali, quelli di palazzo Ginanneschi, saranno adibiti agli uffici della polizia municipale. Le Storte è una delle quattro contrade di Castel del Piano, i colori sono bianco e nero con listatura celeste.

N.C.