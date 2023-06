Inaugurata la mostra di Giuseppe Di Mauro "Mare e Terra di Maremma" al Cassero Senese

Tutto pronto al Cassero senese per l’inaugurazione della mostra dell’artista Giuseppe Di Mauro dal titolo "Mare e terra di Maremma". Oggi alle 17.30 ci sarà il taglio del nastro e l’esposizione resterà aperta fino al 2 luglio, dalle 16.30 alle 19.30. Visitare la mostra allestita negli spazi delle Casette Cinquecentesche, sarà un’esperienza ricca di sorprese. Oltre alle opere, infatti, sono esposte anche alcune poesie bucoliche scritte dall’artista ed ispirate all’incontro tra uomo e natura che si fondono con le sculture create con materiale che l’artista recupera nelle sue passeggiate in spiaggia e nella macchia mediterranea. L’ingresso alle mostre è di un euro. Under 6 gratis. Ingresso con visita guidata alla Fortezza 5 euro.