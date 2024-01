In un istituto superiore. Prof colpito da studentessa

Colpito al volto da una studentessa mentre la stava riprendendo verbalmente perché poco prima era uscita dall’aula senza chiedere il permesso. Nessuna conseguenza fisica particolare, per fortuna, ma resta la gravità di un gesto che oggi sarà discusso dal Consiglio di classe che dovrà decidere quali provvedimenti disciplinari prendere nei confronti della ragazza che frequenta il primo anno in un istituto superiore cittadino. Dovranno essere tenuti in considerazione le dichiarazioni del docente, dei ragazzi che hanno assistito alla scena e anche la versione data dalla studentessa che ha poi spiegato che è stato solo un gesto maldestro compiuto nel tentativo di allontanare il professore che la stava, appunto, redarguendo. Secondo le sue parole, insomma, non c’è stata alcuna aggressione, ma uno "smanacciamento" del quale, comunque, avrebbe riconosciuto l’eccessiva irruenza.

"La scuola – spiegano dalla Direzione dell’istituto – è intervenuta immediatamente. Sono stati avvisati i genitori e la mamma, apparsa molto dispiaciuta, si è scusata con l’insegnante. Certo è che un gesto simile non può e non deve passare in secondo piano, perché i ragazzi devono imparare il rispetto e a controllare anche le proprie emozioni forti. Domani (oggi per chi legge, Ndr) si riunirà il Consiglio di classe con il compito di decidere quale sanzione disciplinare dovrà essere adottata, compresa la possibilità di una sospensione, pur tenendo conto del fatto che la ragazza ha dichiarato che si è trattato di un gesto sì sbagliato, ma non volontario. Al momento resta il rammarico per quanto accaduto, perché negli ultimi 20 anni i provvedimenti disciplinari di una certa gravità adottati sono stati non più di quattro o cinque".

"Anche la Maremma, purtroppo, con questo episodio contribuisce al quadro desolante, oltre che preoccupante emerso dal sondaggio effettuato lo scorso anno dal portale Skuola.net su 1.800 alunni delle superiori – dicono dal sindacatro Cobas Scuola –. Il punto-chiave sta nell’immiserimento materiale e culturale della scuola e nella conseguente delegittimazione e annichilimento della funzione docente".