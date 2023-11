In tanti alla Camminata tra gli olivi. Giovannetti: "Adesione convinta" Il Comune di Massa Marittima ha aderito per la prima volta all'iniziativa nazionale "Camminata tra gli Olivi" per valorizzare l'olio e il paesaggio olivicolo italiano. Visite guidate, degustazioni e iniziative collaterali hanno reso la giornata una vetrina per le aziende locali. Un'occasione per scoprire la storia e la cultura olearia di Massa Marittima.