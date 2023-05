In strutture alberghiere richiesta di personale

Albergo a Marina di Grosseto cerca un cameriere di sala con esperienza nel settore, orario spezzato da maggio a ottobre. Non è previsto l’alloggio di servizio. Sempre a Marina di Grosseto un albergo ricerca una cameriera di sala almeno minima esperienza orario spezzato da maggio a ottobre con possibilità di lavorare anche il periodo invernale.

Infine ancora a Marina di Grosseto una struttura alberghiera è alla ricerca, con una certa urgenza, di un cameriere di sala per la colazione e per la cena. Stagione lunga ma non è previsto l’alloggio di servizio. A questa figura è richiesta anche una minima esperienza lavorativa nel settore.