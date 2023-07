in pillole

1Il 3 agosto a partire dalle 20 il centro storico del borgo di Montemassi ospiterà la prima edizione di "Calici sotto il Castello", un appuntamento nel corso del quale i produttori vitivinicoli del territorio e non solo, potranno far assaggiare i loro prodotti nelle vie e piazze del centro storico nelle quali per l’occasione saranno allestiti anche punti di somministrazione cibo e musica dal vivo. La manifestazione rappresenterà uno dei principali eventi non solo nel nostro territorio, ma per l’intera Maremma. Sono circa 15 i produttori che hanno aderito all’iniziativa.