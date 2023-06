in pillole

1Si conclude oggi a Grosseto il primo ciclo di iniziative del sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (Sunia) per sollecitare le istituzioni a farsi carico del problema sociale della prima casa. Dopo le partecipate assemblee tenutesi a Follonica e Orbetello, tocca a Grosseto – "Per il diritto dell’abitare. Per un diverso Abitare sociale" alle 16 ai Saggi. L’assemblea pubblica aperta a chiunque voglia partecipare, sarà introdotta da Antonio Davide Terribile (foto), segretario provinciale del Sunia, cui seguirà un intervento di Monica Pagni, segretaria della Camera del lavoro territoriale, per essere conclusa dal segretario nazionale del Sunia, Stefano Chiappelli.