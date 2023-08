In piazza del Castello il libro di Pagliai La vita agreste del "Bimbo di Fatini"

Oggi alle 21,30 in piazza del Castello a Torniella, presentazione del libro "Il bimbo di Fatini" di Marcello Pagliai che racconta uno spaccato di vita contadina del ventesimo secolo.

"Il bimbo di Fatini" racconta l’agricoltura di montagna che è sempre stata povera e faticosa, tanto che, attualmente, in vaste aree marginali dell’Appennino è quasi scomparsa. Eppure quel paesaggio che abbiamo ereditato è in gran parte frutto proprio di un’agricoltura eroica che nel corso dei secoli ha contribuito allo sviluppo del paese, soprattutto in periodi difficili e di ricostruzione come fu negli anni dell’immediato dopo guerra; quel paesaggio che ora, con l’abbandono, presenta forti problemi di dissesto e di perdita della sua bellezza.