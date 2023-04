In mostra gli scatti di Paolo Ventura

Oggi alle 19 torna, negli spazi espositivi dell’associazione culturale "Il Frantoio" in piazza della Provvidenza a Capalbio, "PhC CapalbioFotografia" l’annuale appuntamento con la fotografia d’autore. L’iniziativa nasce nel 2009 da una idea di Marco Delogu e Maria Concetta Monaci con l’intento, a partire dal nostro territorio, di trattare il quotidiano, riflettere sul concetto di identità ospitando grandi nomi internazionali spesso in dialogo a giovanissimi talenti. Dopo aver presentato nel 2022 il rude progetto espositivo dei due attivisti sudafricani Zanele Muholi e Robert Hamblin nell’intento di sensibilizzare lo spettatore e spingere a riflettere sulle tematiche della discriminazione sociale, di genere e di razza; in questa edizione 2023 saranno protagoniste le magiche storie di Paolo Ventura che partono sempre dal reale per arrivare alla morbidezza della dimensione onirica. Il bel lavoro di Paolo Ventura (Milano 1968) ricorda la pittura di maestri novecenteschi; ingloba infatti le tecniche pittoriche partendo da una base fotografica. È un linguaggio sperimentale e autoriale che trasfigura luoghi della realtà trasportandoli su un piano di favola. Paolo Ventura "dà così un’interpretazione originale, sottile e allo stesso tempo ricca di implicazioni e rimandi".