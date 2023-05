In Consiglio la spiaggia e il bilancio

Ieri mattina è andato in scena l’ultimo consiglio comunale del mandato di Francesco Borghini. Prima dei saluti e dei ringraziamenti finali c’è stato tempo per parlare della commissione della spiaggia dell’Acqua Dolce, con la relazione illustrata dalla presidente Cecilia Costagliola. Sono infatti iniziati i lavori di ripristino della spiaggia, che dovrebbero terminare il 15 maggio.

"Nel confronto con il direttore dei lavori abbiamo sottolineato la necessità di ripristinare la spiaggia alle condizioni originali entro i termini previsti del 15 maggio – ha detto –. Il ripristino non significa che saranno terminati i lavori, che riprenderanno poi dopo l’estate. I mezzi passeranno però dall’interno della villa, non passando più la spiaggia. Sarà compito della nuova amministrazione porre l’attenzione sulla questione".

"La spiaggia verrà ripristinata nei tempi previsti – ha ribadito il sindaco –. Data la frana c’erano due possibilità: o interdire la spiaggia oppure obbligare la ditta a effettuare i lavori di consolidamento. La sabbia non potrà essere quella di prima, il mare lavorerà come ha sempre fatto".

Spazio anche ai temi del bilancio. "Il fondo cassa al primo gennaio 2022 era di 8 milioni e 800 mila euro – ha spiegato l’assessore Settimo Zolesi –. Nel corso dell’anno sono state effettuate riscossioni per 23 milioni e mezzo e pagamenti per 22 milioni, quindi il fondo cassa al 31 dicembre 2022 risulta di 10 milioni e 300mila euro. Il risultato di amministrazione è di 19 milioni e 700mila euro. L’avanzo nell’ultimo anno è inoltre di 2 milioni e 900mila euro". "La situazione del Comune è florida – ha aggiunto il sindaco –. Raccomando alla prossima giunta di continuare la lotta sul fondo di solidarietà, a cui diamo 6 milioni di euro. Siamo tra i 500 comuni in Italia costretti a versare".

Andrea Capitani