In Consiglio il bilancio di previsione

Si torna nuovamente a parlare di bilancio in assise. Il Consiglio comunale di Monte Argentario è convocato per venerdì 19 alle 9 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione sabato 20 alle 10. All’ordine del giorno, questa volta, solo sette punti. Oltre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e alle comunicazioni del sindaco, si parlerà della convenzione della gestione associata del servizio di segreteria tra i comuni di Monte Argentario, Manciano e Arcidosso, del riallineamento dei valori di cassa del bilancio di previsione 2024/2026, dell’approvazione del nuovo regolamento della consulta comunale dei giovani e di una mozione sul baratto amministrativo. Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al consiglio comunale in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it.