In Consiglio comunale si parla di nove debiti fuori bilancio

Nove debiti fuori bilancio derivanti da altrettante sentenze saranno discussi in consiglio comunale. E spazio al bilancio di programmazione, ma anche alla commissione per la spiaggia dell’Acqua Dolce. Sarà un’assise densa di punti all’ordine del giorno quella convocata per martedì alle 9 in prima convocazione, in eventuale seconda convocazione giovedì 9 marzo sempre alle 9.

Tra i 22 punti all’ordine del giorno, quindi, nove riguardano appunto sentenze di condanna nei confronti dell’Amministrazione comunale. Sentenze che prevedono, appunto, il pagamento da parte del Comune delle spese legali e, in alcuni casi, anche i risarcimenti verso i vincitori del contenzioso.

I consiglieri dovranno confrontarsi anche sui canoni patrimoniali di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e dei mercati, con le tariffe e dei coefficienti che saranno confermati per il 2023. Conferme anche per l’aliquota addizionale Irpef, mentre saranno approvate le aliquote di imposta municipale propria (Imu) per il 2023. Il consiglio proseguirà con l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 20222025, il piano di zona Peep e Pip e la destinazione dei proventi delle sanzioni del codice della strada. Spazio poi all’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 20232025.

A.C.