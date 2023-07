In Consiglio comunale le variazioni di bilancio

Si apre oggi alle 9 la seduta del Consiglio comunale con un ordine del giorno con numerosi punti da discutere. Fra questi c’è l’approvazione del rendiconto della gestione anno 2022 a cui farà seguito al prima variazione al bilancio di previsione per gli anni 20232025.

La sindaca Stefania Ulivieri presenterà poi le linee programmatiche di mandato relative alle azioni ed ai progetti di governo che la maggioranza intende realizzare nel quinquennio 2023-2028. I consiglieri dovranno poi approvare una modifica al regolamento della Commissione Pari opportunità. Terreni ed aree Peep, entrano in discussione con una trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e conseguenti adeguamenti al regolamento comunale a seguito delle modifiche introdotte. Poi, in chiusura, tutte le consulte a partire da quella per i giovani, quella dello sport, del turismo e delle associazioni.

