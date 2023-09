In biblioteca si parla dei due libri di Riccardo Parenti

1 Oggi alle 17 nella saletta della biblioteca Antonio Gamberi di Roccastrada, si terrà la presentazione dei due libri "Mai! Arrendersi mai" e "Il mio credo" di Riccardo Parenti. "Mai! Arrendersi mai" è la storia di una battaglia che possiamo vincere contro la sclerosi multipla. "Il mio credo" racconta invece la battaglia quotidiana della vita per cercare di sorridere sempre e per non farsi abbattere mai da tutto quello che la vita mette di fronte. In questo libro l’autore racconta il suo girovagare, il suo viaggiare, la sua ricerca per imparare ad amare le persone.