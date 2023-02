"In biblioteca all’ora del tè", venerdì c’è il giallista Massimo Tozzi

Venerdì alle 17, alla biblioteca comunale di Massa Marittima, si svolgerà il primo appuntamento del ciclo di incontri "In biblioteca all’ora del tè" con l’associazione Musicale Accademia Omero Martini. Protagonista di questo evento è il giallista Massimo Sozzi, uno degli autori del libro "Il salto della contessa", scritto insieme a Riccardo Parigi. L’associazione Liber Pater con Valentina Andriolo leggerà alcuni passaggi del libro. A seguire, si svolgerà un concerto a cura del soprano Cristina Ancisi e di Ambra Franceschi, al pianoforte, con musiche di Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi, e Georg Friedric Haendel. Durante gli incontri sarà offerto del tè ai presenti: la biblioteca, essendo plastic free, chiede ai partecipanti di portarsi la tazza da casa. Il prossimo appuntamento in biblioteca "all’ora del tè" si svolgerà il 31 di marzo quando, alle ore 17, ci sarà l’incontro sulla storia proprio della biblioteca e su Gaetano Badii, a cui è intitolata la struttura. L’incontro sarà a cura di Gianpiero Caglianone, rappresentante del centro storico Agapito Gabrielli e di Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca di Massa Marittima. Poi ci saranno le letture a cura di "Liber Pater". A seguire infine concerto "Stabat Mater" di Giovan Battista Pergolesi con il soprano Cristiana Ancisi, Ambra Franceschi al pianoforte mentre come Contralto ci sarà un’artista in via di definizione.