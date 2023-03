In barca per la democrazia e la libertà

Quattro giovani hanno deciso di combattere per i valori di libertà e democrazia. È il 1937 e il fascismo fa proseliti, non solo in Italia. Per questo alcuni comunisti grossetani intendono raggiungere in barca la Corsica e proseguire in Spagna per combattere contro il regime franchista. I partenti sono, tra gli altri, Guido Vannozzi, Ilario Cannoni e Mario Moneti. Ma i temerari, come furono a ragione definiti, hanno un problema: tranne Cannoni, ex palombaro della Marina Militare, nessuno è pratico di mare. La barca salpa tra Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Poco dopo il mare s’ingrossa, il vento fortissimo spezza l’albero e la corrente spinge il piccolo natante sugli scogli davanti al Giglio. La Guardia di finanza, attivata dal guardiano del faro, raggiunge i naufraghi e rimorchia la barca fino al Giglio. Interrogati, Cannoni e compagni rispondono che volevano fare una gita in mare, finita male per l’inesperienza. I finanzieri accettano la versione, sequestrano la barca e rimandano il gruppo a Talamone. Così finisce la loro traversata per la libertà. E fa persino sorridere. Ma il pensiero non può che andare a quanti ancora oggi muoiono alla ricerca di libertà, democrazia e una vita migliore.

Rossano Marzocchi