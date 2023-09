In aula anche i sindaci: "Ci attendono sfide ma bisogna garantire servizi all’altezza"

Ieri il suono della prima campanella è stata anticipato dalle classiche foto di rito che i genitori hanno scattato ai propri figli all’ingresso della scuola o sulla soglia di casa, con grembiule nuovo e zaino in spalla. Un giorno speciale insomma, da immortalare un po’ per tutti, grandi e piccoli, sindaci compresi. Alcuni sindaci sono andati a fare visita alle scuole, con messaggi di "buon inizio". Così ha fatto il primo cittadino di Santa Fiora, Federico Balocchi, insieme a Luciano Luciani, consigliere comunale con delega all’Iistruzione.

"Il primo giorno di scuola è un giorno particolare per tutti, bambini, insegnanti, personale non docente, famiglie – dice Balocchi –. E’ per questo che ogni anno trascorro alcune bellissime ore visitando le scuole elementare, materna e le medie. Non è un rituale dovuto al mio ruolo, è ogni volta un impegno. In questi anni abbiamo investito somme importanti per garantire i servizi scolastici ed estivi, perché solo una scuola di qualità dà futuro e solo servizi all’altezza a costi contenuti consentono alle famiglie di vivere quassù. Abbiamo anche investito molto nell’edilizia scolastica per l’adeguamento antisismico della scuola elementare e rinnovamento degli interni, attrezzature tecnologiche, lavori alla scuola dell’infanzia. Abbiamo un Istituto numericamente piccolo ma con grandi capacità, che progetta e investe su strumenti didattici all’avanguardia. Mi sono scusato con i ragazzi delle medie perché era nostro, mio dovere aver già realizzato anche il nuovo edificio, purtroppo per una serie di cause avverse non ci siamo riusciti, sento addosso questa responsabilità". Poi la buona notizia: "Il cantiere riparte – prosegue Balocchi – abbiamo consegnato i lavori che si concluderanno a fine anno scolastico. Per cui i ragazzi dal prossimo anno avranno un immobile molto bello, funzionale, tecnologicamente avanzato, a impatto energetico zero e dottao di biblioteca. Non solo biblioteca scolastica, sarà una biblioteca per tutti".

"Il nuovo anno scolastico è in partenza e saranno molte le sfide che ci attenderanno da qui fino al prossimo giugno 2024 – ha detto invece Michele Bartalini, sindaco di Castel del Piano –. Lo scorso anno c’è il ritorno alla normalità dopo il periodo pandemico che così fortemente ha segnato le attività didattiche e vi ringraziamo per averlo portato a termine nella massima efficienza e professionialità, peculiarità. Il nostro augurio più sincero è che quest’anno scolastico possa continuare ad essere vissuto in modo sempre più normale". Dall’Amiata alle colline, a Cinigiano giovedì il sindaco Romina Sani ha tagliato il nastro segnando la riapertura della scuola. Chiusa dal 2018 la scuola elementare è stata adeguata alla normativa antisismica. Il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili ha espresso un pensiero ai docenti e al personale Ata. "A chi esce a chi rientra, a chi entra per la prima volta – ha detto Gentili –, perché la vita dei nostri bambini e ragazzi è anche nelle vostre mani".

Nicola Ciuffoletti