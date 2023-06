"In 3 mesi, 7 incidenti Togliete i delimitatori"

"Siamo a sette incidenti in tre mesi in via Fratti, sei cadute a piedi e una da bicicletta, un vero record". Iniziano così Massa Comune, Lega, Pci, Italia Viva, Fratelli d’Italia e Azione dopo l’ennesimo incidente dovuto ai cordoli. "Quei delimitatori fatti per garantire la sicurezza dei pedoni sono invece la causa principale di incidenti che spesso hanno conseguenze da pronto soccorso – aggiungono –. Tuttavia siamo di fronte ad uno di quei casi dove non si torna indietro, quei cordoli sono come la linea del Piave, non si toccano e chi solleva perplessità oggettive e concrete è lo straniero e lo straniero, come nella storica, famosa canzone, non passa. Quello che "frega" i passanti è il fatto che in quel tratto di strada i più stanno attenti al sopraggiungere di auto da via Fratti la cui visibilità è limitata dalla presenza di una curva coperta. Questo distrae la visuale che si concentra su un altro pericolo, provocando inciampi e cadute".

"Insomma – chiude l’opposizione – ci sarebbe da applicare il buon senso senza aspettare che succeda qualcosa di peggio e senza imporre dall’alto situazioni che non possono risolvere caratteristiche di una strada, costruita nel passato, che non può essere modificata".