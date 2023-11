Imprese e studenti si incontrano

Ottanta studenti di tre istituti scolastici della provincia di Grosseto in cinque imprese per la quattordicesima edizione di Pmi Day, l’evento organizzato da Piccola Industria di Confindustria che annualmente propone un momento di incontro tra mondo della scuola e imprese. In Maremma hanno partecipato due classi del Polo tecnologico "Manetti-Porciatti", due classi del "Polo “Bianciardi" di Grosseto e una classe dell’Istituto di istruzione superiore di Follonica. Le aziende coinvolte sono state Opus Automazione (Gavorrano), Novair Noxerior Gas Systems, Toscano, 2Zero Projects e Fam (Grosseto). Gli studenti hanno avuto l’occasione di visitare i reparti produttivi e gli uffici di progettazione e confrontarsi con gli operatori sulla storia e l’attività di imprese di settori affini al percorso di studio prescelto.

"Siamo lieti che gli insegnanti, gli studenti e le imprese abbiano accolto questa iniziativa con grande partecipazione – dichiara Francesco Pacini, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – e siano rimasti soddisfatti di un’esperienza che li ha portati a constatare direttamente la complessità dei processi produttivi e l’applicazione del know how che le imprese manifatturiere devono necessariamente ottenere per avere successo sui mercati. È davvero importante avvicinare il mondo della scuola e delle imprese, per costruire insieme un futuro di successo per tutti. Talvolta ricorre purtroppo il luogo comune secondo il quale in provincia di Grosseto non ci siano eccellenze che possano offrire lavoro buono e stabile: la realtà è ben diversa ed è importante farla conoscere a chi dovrà inserirsi nel mondo del lavoro".