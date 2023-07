Impresa e successo Bernini ospite al talk show delle Terme Marine

Chi ama sentir parlare di futuro possibile, rimanendo sempre con i piedi per terra, ma preparandosi forse a volare, chi desidera capire quanto sia importante credere in ciò che si fa per preparare il domani, adeguandosi alle richieste del mercato o facendo proprie le nuove regole su ambiente, sostenibilità e quindi anche finanza sostenibile, non può mancare l’appuntamento di oggi alle 18,30 alle Terme Marine Leopoldo II con il presidente di Confindustria Toscana Sud, il cavaliere del lavoro Fabrizio Bernini. Che è anche amministratore unico del gruppo Zucchetti Centro Sistemi con sede a Terranova Bracciolini. Sarà infatti ospite del talk show di Giancarlo Capecchi, con ingresso e parcheggio liberi, come sempre. Con Fabrizio Bernini saranno presenti alle Terme anche i dirigenti maremmani, impegnati a portare avanti vicende pesanti come quella della Venator, ma anche ad essere vicini alla realtà del Polo Industriale del Casone che sta aspettando nuovi investimenti, con società di peso nazionale e internazionale, già presenti anche nell’ultimo incontro che Confindustria ha organizzato a Grosseto per festeggiare la ‘riapertura’ della storica sede adeguata alle attuali esigenze di lavoro ma anche di rappresentanza. Fabrizio Bernini è davvero un personaggio: molti dei suoi prodotti con marchio Zucchetti, nascono dalla sua creatività. Il presidente viene considerato un "inventore", che ha brevettato numerose sue "creature" come ad esempio, lo vediamo ormai ovunque, il robotino Ambrogio rasaerba che fa tutto da solo ed è conosciuto in tutto il mondo.

"Ogni brevetto – dice lo stesso Bernini – dotato di intelligenza artificiale, si riaggancia a progetti nei quali ho creduto ed ho investito molto. Sicuramente i primi brevetti, legati ad Ambrogio sono quelli che mi hanno poi portato molte soddisfazioni". Oggi parleremo anche di questo ma soprattutto del futuro della nostra economia, dei progetti di Confindustria anche per quanto riguarda la ricerca sull’idrogeno che il presidente Bernini sta portando avanti, delle aspettative che nel polo industriale del Casone esistono per l’arrivo di Iren ed altre importanti società. Fabrizio Bernini, con la sua azienda è leader nel settore informatico, per la produzione di software ed hardware ma lo ascolteremo con attenzione anche per quanto riguarda un suo impegno per la Maremma, un territorio al quale è legato e che ritiene dotato di potenzialità straordinarie. Oggi molte aziende stentano a reperire figure professionali con competenze tecniche adeguate, aggiornate e in linea con i propri fabbisogni lavorativi: Fabrizio Bernini potrebbe esserci utile anche in questo. Vi aspettiamo quindi per un’ora tutta da gustare, con eventuali vostri interventi e per brindare con Bernini, alla fine con dell’incontro, alle fortune o meglio ad un futuro di certezze che la collaborazione tra associazioni di categoria sembra essere in grado di garantire. Naturalmente TV9 riprenderà e trasmetterà poi nella rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi, l’intero incontro.