Impresa dei ragazzi di Santolamazza. Sconfitto il Colle Val d’Elsa

Impresa della Gea Basket a Colle Val d’Elsa. La formazione maschile di Divisione 1, con solo sette giocatori a referto, ha vinto nell’anticipo di campionato 79-64 sul parquet dei senesi grazie ad una prestazione corale di tutta la squadra. Torna quindi il sorriso in casa grossetana dopo alcune settimane segnate da pesanti sconfitte, dovute alle assenze. Tra squalifiche, infortuni e problemi di lavoro la Gea è andata in terra senese con solo sette giocatori, guidati da coach Marco Santolamazza ed ha compiuto un’autentica impresa, espugnando il parquet di Colle con una grande vittoria: una prova di carattere, sacrificio e determinazione: nonostante le difficoltà, infatti la squadra ha stretto i denti, continuando a lavorare e a lottare. Questa vittoria pesa tantissimo, sia per il morale che per la classifica. Purtroppo c’è da registrare l’ennesimo infortunio, ovvero quello di Dario Romboli, costretto a uscire per infortunio a fine primo tempo. Due punti per non perdere terreno dal gruppo che lotta per un posto nei playoff. Con questo obiettivo la Gea Grosseto era andata ad affrontare Valdelsa l’anticipo di giovedì sera, valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di Divisione regionale 1. I ragazzi di Marco Santolamazza, nel 2025, finora avevano vinto contro Calenzano nell’ultima di andata, ma poi avevano rimediato quattro sconfitte nella seconda parte di stagione e questo ha fatto precipitare il quintetto biancorosso in decima posizione, raggiunto domenica scorsa proprio dal Valdelsa.

"Abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi – spiega Santolamazza – abbiamo lottato fino alla fine e provare a vincere. Mancano dieci gare alla fine e, vista la situazione, voglio mantenere la categoria e fare un fine campionato dignitoso, meglio se riusciamo a entrare tra le prime otto per disputare i playoff, che sono un campionato a parte, come abbiamo visto l’anno scorso. L’obiettivo principale a questo punto, però, è rimanere in categoria".