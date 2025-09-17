Imprenditoria retail. Il ’Summit’ a Punta Ala

Punta Ala si prepara ad accogliere uno degli eventi economici più importanti dell’anno. Domani e venerdì, nella cornice del Gallia Palace Hotel e Golf Resort, andrà in scena il quarto ’Summit dell’Imprenditoria Retail’, promosso dalla rivista Largo Consumo. Un appuntamento esclusivo che porterà in Maremma oltre 80 imprenditori italiani del settore retail – titolari di oltre 650 negozi – e 23 marchi franchisor, per un confronto diretto sulle prospettive del commercio moderno. Insieme rappresentano un giro d’affari stimato vicino ai 20 miliardi di euro a livello nazionale. Al summit interverranno anche la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi e l’assessore regionale alle attività produttive, a confermare l’importanza dell’evento per il territorio.

"Il summit – dicono gli organizzatori – è un’occasione per fare rete, condividere esperienze e costruire strategie comuni in un contesto economico in continua evoluzione". Al centro dei lavori ci sarà la presentazione della nuova edizione dell’Osservatorio Imprenditoria Retail, realizzato da Largo Consumo con l’analisi di TradeLab. Un’indagine che fotografa lo stato di salute e le tendenze degli imprenditori affiliati ai grandi brand della distribuzione, dalla Gdo alla ristorazione, dal fashion al fitness.

"Il Summit è l’unico evento in Italia pensato per i conduttori multi store e multi insegna – spiega Armando Garosci, direttore di Largo Consumo –. Qui sono proprio gli imprenditori a raccontare la loro visione del mercato e a confrontarsi con i manager delle insegne. Un’occasione unica di dialogo tra chi vive il commercio ogni giorno".

Durante le due giornate si alterneranno tavole rotonde, interviste, momenti di formazione e networking informale. I temi principali saranno: trend di mercato, gestione delle risorse umane, nuovi modelli di business, internazionalizzazione e innovazione. Oltre ai contenuti, non mancheranno momenti dedicati alla socializzazione e alla scoperta del territorio, con aperitivi in spiaggia, cene informali, attività all’aria aperta e sport. Il summit si conferma così un evento strategico non solo per il settore retail, ma anche per la promozione della Maremma come meta di eccellenza per il turismo congressuale e d’impresa.