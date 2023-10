Imprenditore rapinato del Rolex

Imprenditore è stato rapinato del suo Rolex, che teneva al polso, mentre era sulla soglia di casa. Il fatto è accaduto a Castiglione. L’imprenditore stava rincasando quando alle sue spalle è arrivato un uomo che, approfittando dell’effetto sorpresa, è riuscito a sfilargli dal polso il prezioso orologio. Il malvivente per sottrargli il Rolex ha strattonato l’imprenditore, che è caduto a terra. L’uomo quindi è scappato in direzione di un’auto, al cui interno, ad attenderlo c’era una donna con cui sono fuggiti. A questo punto all’imprenditore non è rimasto altro da fare che sporre denuncia ai carabinieri di Castiglione della Pescaia, che hanno avviato le indagini finalizzate all’individuazione dei due malviventi.