Impianto sportivo polifunzionale Assegnati lavori per 212mila euro

Sarà un’impresa di Spigno Saturnia, in provincia di Latina, la Vima srl, a realizzare i lavori di consolidamento dell’impianto multifunzionale per le attività sportive nella frazione di Giuncarico. C’è stata una procedura negoziata senza bando svolta tramite il Sistema telematico acquisti regionale della Toscana ed allora ecco che questo importante intervento decolla, dopo che era stato inserito pure nel programma triennale dei lavori pubblici. L’impresa laziale, alla luce dell’offerta vantaggiosa presentata, con un ribasso intorno al 18% si è aggiudicata l’intervento per un importo un importo totale al netto dell’IVA pari qualcosa intorno a 212.467 euro.

Si tratta di un’azione di rilevante interesse per la frazione di Giuncarico che di fatto vede arricchire la sua dotazione di impiantistica sportiva con una soluzione che, oltre a mettere in sicurezza tutta la zona, offrirà l’opportunità di fornire, soprattutto ai turisti che frequentano i numerosi agriturismi della zona agricola circostante al paese, una occasione in più di trascorrere ore di svago in tranquillità.

Alla nuova Giunta, che fra i programmi elettorali aveva posto l’attenzione sul turismo, come fonte inequivocabile di interesse economico sia in arrivo dalle bellezze storiche legate alle miniere che a quanto riesce ad offrire un comprensorio agricolo di vaste ed interessanti proporzioni, preme percorrere questa strada dando il via ad interventi che riescano a portare risposte utili a favorire tante iniziativee soprattuttio interesse da parte dei turisti.

Roberto Pieralli