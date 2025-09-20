Impianto eolico sotto esame: "Bene le rinnovabili ma non a nostro scapito"

GROSSETOLa città di Grosseto si oppone alla realizzazione di un parco eolico nel proprio territorio. Lo ha annunciato con fermezza il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna (foto), che insieme alla sua giunta ha espresso una posizione netta: sì alle energie rinnovabili, no a impianti che rischiano di compromettere il paesaggio e l’identità della Maremma. La necessità di ribadire questa posizione è arrivata dopo che un nuovo progetto eolico è spuntato all’orizzonte. Si tratta del "Parco Eolico Grosseto", un impianto da 60 megawatt proposto dalla società milanese Revalue Wind 1 Srl, che interessa i comuni di Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Grosseto.

L’istanza per l’avvio del procedimento è stata presentata al Ministero dell’Ambiente lo scorso 31 luglio, dando ufficialmente il via alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), integrata con la procedura di screening di incidenza ambientale. Il progetto prevede l’installazione di 10 aerogeneratori da 6 megawatt ciascuno, suddivisi in quattro gruppi. "Non siamo contrari alla transizione energetica – ha dichiarato il sindaco – ma lo siamo a progetti che stravolgono l’equilibrio ambientale e culturale del nostro territorio. Le pale eoliche avrebbero un impatto visivo devastante, incompatibile con la vocazione turistica e agricola della Maremma". Secondo Vivarelli Colonna, la questione non è solo paesaggistica, ma anche democratica. "La normativa nazionale e regionale di fatto esclude i Comuni da decisioni che li riguardano direttamente. È inaccettabile – prosegue - che le amministrazioni locali, che conoscono e vivono i territori, possano esprimere solo pareri non vincolanti". Tra le criticità evidenziate, anche la mancanza di un’analisi approfondita sulle ricadute socio-economiche del progetto. "Nei documenti progettuali – sottolinea il sindaco – non si fa alcun riferimento concreto all’impatto sull’economia locale. Come si può valutare un progetto del genere senza conoscere le sue conseguenze su turismo, agricoltura e qualità della vita?" Vivarelli Colonna non è nuovo a questo tipo di battaglie.

Già in passato si era schierato contro l’installazione di pale eoliche nel territorio di Scansano, ottenendo il sostegno di molti cittadini e associazioni. Una coerenza che oggi rivendica con orgoglio. La posizione dell’amministrazione grossetana, però, non si traduce in una chiusura totale all’innovazione. "Le energie rinnovabili sono fondamentali – aggiunge il primo cittadino – ma ci sono alternative meno invasive: il solare diffuso, le comunità energetiche locali, la ricerca sull’idrogeno e, in prospettiva, anche il nucleare pulito di nuova generazione. Tecnologie che possono garantire sostenibilità senza compromettere la bellezza dei nostri paesaggi". Un messaggio chiaro e deciso: Grosseto è pronta ad affrontare le sfide della transizione ecologica, ma non intende farlo a scapito della Maremma, "la nostra risorsa più preziosa".

Nicola Ciuffoletti