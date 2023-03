Impianti sportivi a Scalo Bando per l’affidamento

L’Amministrazione ha pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione di una parte degli impianti sportivi di Scalo. Le proposte dovranno essere presentate entro martedì 28 marzo: l’avviso, completo di tutta la documentazione, è online sul sito www.comune.scarlino.gr.it nella sezione "Bandi di gara e contratti". Il concessionario dovrà occuparsi della riqualificazione e della successiva gestione degli spazi: sarà possibile realizzare e ricreare delle aree dedicate a sport come padel, calcetto, tennis che poi potranno essere affittate in base ad un tariffario orario. La durata dell’affidamento può arrivare a 15 anni. L’Amministrazione richiede entro i primi 90 giorni alcune opere di ristrutturazione: la sistemazione della copertura per le manifestazioni, messa a norma degli impianti, pulizia della cucina e della struttura in legno che copre il campo di bocce. "Gli impianti sportivi di Scarlino Scalo – spiega il sindaco Francesca Travison – rappresentano un valore aggiunto per il nostro territorio".