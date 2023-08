Impianti polivalenti "Vadano ai cittadini"

"No al project financing per gli impianti polivalenti di Capalbio da destinare ai circoli vip: si faccia un bando per mantenerli ai capalbiesi". Valerio Lanzillo del gruppo La Nostra Capalbio interviene suggerendo di favorire la gestione ad associazioni locali e di destinare le strutture, chiuse ormai da due anni, "alla loro originaria vocazione e soprattutto aperta ai cittadini".

"Di circoli chiusi sul territorio ne abbiamo fin troppi – sottolinea – non vorremmo aggiungerne anche uno sportivo". Lanzillo si esprime sul project financing sull’impianto polivalente di Capalbio Scalo, che vedrebbe la concessione di una gestione trentennale ad un gruppo privato.

"Mi piange il cuore – dice – la struttura ha fatto crescere due campioni di pattinaggio a livello europeo, altri di tennis e ancora oggi ci giocano a calcio i ragazzi di Capalbio. È bene ricordare che l’impianto è nato dai capalbiesi per i capalbiesi". "Non possiamo permettere – chiude – che il nostro territorio sia terreno di conquista solo perché il Comune decide di non investirci dei soldi. Da due anni è chiuso, perché necessitadi interventi, ma ci sarebbe gente pronta a prenderlo in gestione per riportarlo alle funzioni originarie per lo sport, ma anche per il sociale, visto che qui la gente si incontrava o vi si organizzava la sagra. Pensare che possa diventare l’ennesimo circolo esclusivo aperto solo ai vip ci pare paradossale e offensivo per la popolazione".