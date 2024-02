Impianti di risalita. Orario ridotto

In montagna ce la stanno mettendo tutta per riuscire ad arginare la pessima stagione invernale di quest’anno, ma non è facile. Anche nella parte più alta della montagna continuano a registrarsi temperature ben al di sopra delle medie stagionali e anche l’unica pista al momento aperta, cioè quella del campo scuola delle Macinaie, soffre le alte temperature. La neve, tutta completamente artificiale, sta reggendo ma dopo le 13 le condizioni sono proibitive, così, la Isa Impianti ha comunicato che "l’impianto Jolly rimarrà aperto finchè le condizioni ce lo permetteranno e con orario ridotto dalle 9 alle ore 13". "La decisione – si spiega ancora – è stata presa per garantire il massimo livello di sicurezza e servizio, il nostro impegno per fornire la migliore esperienza possibile rimane invariato, e faremo del nostro meglio per soddisfare le esigenze anche in questi orari limitati".