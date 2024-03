Impegno e cultura. Il femminismo come rivoluzione

Come Fenici. In grado di trovare la forza di risalire in volo, anche nei momenti più difficili. Anche se ne paghi la conseguenza, con la fragilità. Un diamante, all’apparenza indistruttibile ma capace di farsi in mille pezzi. Pezzi che se uniti, insieme hanno la forza di un uragano. Rosa però. Il colore della donna, donna che da tempo combatte, grida, scende in piazza per i propri diritti, che non vedono uguaglianza di sessi. Anche le donne sono state rivoluzionarie. Il femminismo, tante donne, una sola voce. "La quarta rivoluzione: il femminismo. Per una nuova comune figura tra uomini e donne" è un corso-seminario promosso da Raccontincontri- Libreria delle Ragazze, in collaborazione con la Fondazione Scuola di alta formazione per le donne di governo, a cura della filosofa Rossella Prezzo. Saranno due appuntamenti al Museo di Storia naturale (in programma sabato 9 e sabato 23 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30) con conferenze e seminari interattivi. Durante la mattina con una lectio magistralis Prezzo parlerà delle pensatrici protagoniste della grande rivoluzione femminista del secondo Novecento.

Il primo appuntamento è intitolato "L’irruzione di un soggetto non previsto e di pensieri impensati" ed il secondo "Tra storia e momoria, tra politica e nuove forme di cittadinanza democratica". A presentare l’iniziativa la vicepresidente dell’associazione Raccontincontri Lina Casini e Donatella Borghesi, giornalista e componente del direttivo dell’associazione.

"Gli anni Settanta e Ottanta – dice Casini – sono ricordati come anni di piombo, una narrazione maschile dimenticando le rivoluzioni epocali delle donne". "È cambiato – afferma Borghesi – il clima dopo il femminicidio Cecchettin. Nei giornali si parla di patriarcato, prima era una parola tabù. Serve un cambiamento dell’assetto sociale".

Nell’intervallo delle giornate la Libreria delle Ragazse e l’istituto Enogastronomico Leopoldo II di Lorena offriranno un pranzo. La quota di partecipazione è 25 euro per ogni incontro. Iscrizioni 3342095586, mail: [email protected]

Maria Vittoria Gaviano