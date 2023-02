Impazza il Carnevale Ora tocca alle vetrine

Continuano gli appuntamenti con il Carnevale follonichese. Tra le iniziative divenute ormai una tradizione c’è quella delle "Vetrine vestite a Carnevale" che molti esercizi commerciali offrono alla città e ai turisti. L’evento viene organizzato fino a domenica prossima e riguarda l’abbellimento in tema carnevalesco degli ingressi, delle vetrine, dei negozi e dei locali delle attività. Si tratta di un concorso creativo, avallato e sostenuto dal Comitato del Carnevale e organizzato anche dai Rioni con la collaborazione della Fondazione Noi del Golfo, dal Comune di Follonica, dallo Iat, e dalla Filarmonica G. Puccini. Al termine del periodo di Carnevale verranno premiate le prime tre vetrine. L’iniziativa è giunta alla decima edizione e quest’anno coincide con il centenario della nascita della città di Follonica (1923 – 2023). Contribuiscono alla riuscita di questa decima edizione anche le Creazioni Apollo Miniature in Ferro di Fabio Apollinari, la scuola di Carnevale e Cartapesta di Piervittorio Cacialli, Stefano Barbi, Franca Segnini, Laura Mosca e Adalgisa Guarnaccia) e Muscart –Museo Solidarietà Carnevale Artigianato Tradizionale, ospitato nell’ex Ipsia. Il Casello Idraulico di via Roma da sabato scorso ospita la mostra dei pittori e delle pittrici follonichesi, a cura di Manlio Micheloni. Domenica prossima dalle 14.30 si terrà poi la terza sfilata dei carri allegorici e delle mascherate a terra con la giuria di carro e della mascherata. Queste associazioni offrono i premi alle prime tre vetrine classificate che saranno consegnati successivamente nella sala del Consiglio comunale che avverrà a primavera inoltrata in comune. Contribuiscono fortemente alla riuscita di questa decima edizione anche: Creazioni Apollo Miniature in Ferro (Fabio Apollinari); Scuola di Carnevale e Cartapesta (Piervittorio Cacialli, Stefano Barbi, Franca Segnini, Laura Mosca, Adalgisa Guarnaccia) e Muscart –Museo Solidarietà Carnevale Artigianato Tradizionale (nell’ex Ipsia).