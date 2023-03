Immigrazione, al via la tutela

Uno sportello di tutela e ascolto per gli immigrati del territorio. Il progetto, sostenuto con i fondi "Otto per mille" della Chiesa Valdese, è stato sposato da tre realtà del terzo settore molto attive nell’ambito dell’inclusione sociale e dell’accoglienza: la cooperativa e impresa sociale onlus Solidarietà e Sviluppo, il comitato territoriale Arci di Grosseto e la società cooperativa sociale Il Melograno. Il progetto nasce con lo scopo di rafforzare la rete di sportelli che favoriscano il sostegno e facilitino l’accesso ai servizi per tutti gli immigrati che si trovino in difficoltà nell’espletamento delle pratiche giuridico-amministrative, ma anche un "luogo" di ascolto e presa in carico del bisogno con l’obiettivo di trovare una soluzione. Le attività dello sportello riguardano, nello specifico: l’assistenza qualificata, il controllo dello stato delle pratiche, la consulenza e compilazione delle domande di ricongiungimento. Solidarietà e Sviluppo, dal 2017, gestisce numerosi Cas nella provincia di Lucca e collabora alla gestione di Cas nelle province di Grosseto e Sassari. Inoltre gestisce un progetto di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati) nel comune di Massa Marittima.