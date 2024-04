Illuminazione pubblica. Via ai lavori di sostituzione

Nel comune di Arcidosso sono iniziati gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti nelle vie, piazze e strade comunali. Interessati da questi interventi sua il capoluogo che le frazioni. L’obiettivo è rendere più efficiente, sostenibile e sicura la pubblica illuminazione.

In molti casi si tratta solo di cambiare le vecchie lampade con quelle nuove a tecnologia led, in altri si deve provvedere a cambiare anche la plafoniera ed in alcuni casi perfino tutto il lampione, quando questo dovesse essere danneggiato o corroso.

"Si dovrà intervenire anche sull’adeguamento di alcuni quadri elettrici stradali – spiegano dall’amministrazione comunale –. Gli interventi sulle lampade sono abbastanza veloci e non comportano particolari disagi o ritardi sulla continuità del servizio, mentre in caso di sostituzione dei lampioni i lavori necessitano ovviamente di più tempo e quindi alcune piccole zone potranno rimanere al buio per più giorni. A tale scopo invitiamo la cittadinanza a prestare particolare attenzione alla circolazione stradale ed alla presenza di pedoni o animali nei tratti stradali che potranno avere temporaneamente la ridotta o mancante illuminazione".

Gli interventi si svolgono in maniera diffusa sul territorio comunale. In particolar modo in locale case di Begname, nella frazione di Stribugliano in via Provinciale, in località Serra e Giunco, ad Arcidosso in via Brodolini, via Brandeschi, via San Filippo, via Firenze, via Risorgimento e via di Bagnoli. Ancora nel paese di Bagnoli, nelle località Piane, Benedettini e Case d’Orifile. Infine a Montelaterone in via Fonte nuova.