Illuminazione pubblica Lavori per 615mila euro

Sono iniziati il secondo stralcio di lavori - pari a da 115mila euro - di un progetto più amplio sulla riqualificazione dell’illuminazione pubblica che ammonta a 615mila euro. Adesso i lavori riguardano le vie collegate alle strade provinciali. "Le luci a led - afferma Moreno Pomi, assessore ai lavori pubblici di Santa Fiora - garantiranno una migliore illuminazione sulle nostre strade con un sensibile risparmio economico. L’opportunità di intervenire anche sulle linee fatiscenti ci consentirà di accendere in modo alternato i lampioni, che è una delle misure previste dal Piano di risparmio energetico varato a gennaio dal comune di Santa Fiora per contrastare le conseguenze economiche del caro energia".Tra le vie interessate da questo nuovo intervento di efficientamento energetico ci sono a Bagnore, via Case Bocchi, via Famelico, via dei Prati, via della Chiesa, via della Buca, via della Fonte, via Primo Maggio. A Bagnolo, via Case Fioravanti, strada provinciale Vetta dell’Amiata; via Abbadia, via Poggio Donato; via Faggia, via della Chiesa, via Piana, via Buca e via Fonte Perino. A Marroneto via Ferdinando di Giulio, via Case Raspini, via Case Fioravanti, strada provinciale Vetta dell’Amiata. Nel capoluogo: via del Bacino, via Lazzaretti, via Kennedy e via della Libertà. Vengono sostituiti i vecchi corpi illuminanti con lampade a led di potenza dalle 40 alle 50 watt, in più vengono effettuati interventi anche sulle linee fatiscenti.