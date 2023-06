Il "volto" del Comune Consiglieri, le deleghe

Definite le deleghe ai consiglieri comunali e le collaborazioni gratuite. Tra i consiglieri comunali, Riccardo Picchianti ha ricevuto le deleghe al centro storico di Porto S.Stefano, ai rapporti con AdF e alla ricerca dei finanziamenti esterni. A Raffaella Bargellini l’arredo e il decoro urbano di Porto Ercole e la collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione per le scuole di Porto Ercole. A Marta Fois i rapporti con le associazioni di Porto Ercole e le problematiche del borgo antico.

A Niccolò Capitani il progetto Brand Argentario e iniziative culturali su Porto Ercole. A Dharma Nettuno l’arredo e decoro urbano di Porto S.Stefano.

Ad Affrico Tortora il coordinamento dello sportello per l’ascolto del territorio di Porto S.Stefano. Per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione gratuita, ad Amanda Bausani il supporto all’assessorato all’ambiente nelle attività di controllo e ascolto del territorio per il quartiere del Pozzarello. A Fulvio Cerulli gli eventi "green". A Jessica Costaglione il supporto all’assessorato al turismo, con particolare riferimento alle iniziative per i giovani, oltre all’ascolto del territorio del quartiere Lividonia. A Giovanni Loffredo il Palio Marinaro dell’Argentario, le problematiche relative alla presenza di cinghiali e i rapporti con le associazioni di Porto S.Stefano. Lucio Luzzetti si occuperà della rigenerazione urbana, la progettazione della struttura comunale riguardo l’organizzazione interna e la gestione dei servizi comunali. Riccardo Picchianti (omonimo) alla pratica sportiva e agli impianti sportivi.

È avvenuta poi la surroga del consigliere comunale, con Luca Costanzo che ha preso ufficialmente il posto di Fulvio Cerulli.

Andrea Capitani