Il volontariato in lutto E’ morto Andrea Alocci presidente della Racchetta

Triste risveglio ieri mattina per la sezione di Monte Argentario della Racchetta e per tutta la comunità di Porto Santo Stefano. Se n’è andato nella notte, a 75 anni, il responsabile dell’associazione del promontorio Andrea Alocci, a causa di una malattia che si era aggravata negli ultimi tempi. Lascia moglie e figlia, oltre alla nuora e ai due nipoti avuti dal figlio scomparso qualche anno fa per un tragico incidente in elicottero. Nonostante tutto sempre con la battuta pronta e al servizio degli altri: dagli anni ’90 faceva antincendio, andando anche in varie missioni all’estero e pronto a dare una mano anche nelle situazioni peggiori. Le esequie si terranno oggi alle 15,30 nella chiesa di Santo Stefano Protomartire a Porto Santo Stefano, mentre la sezione della Racchetta gli ha reso l’ultimo saluto. "Era sempre in prima linea per aiutare il prossimo e per difendere la natura – il messaggio lasciato sui social dall’associazione – Grande passione per l’antincendio, era conosciutissimo da tutti per il suo spirito, sempre con la battuta pronta con il suo animo allegro anche nelle situazioni più difficili. Un abbraccio dalla nostra sezione alla famiglia". Il pensiero sui social dagli amici, tra cui gli stessi volontari della Racchetta. "Ciao Andrea, sei più di un amico – ha scritto Fabrizio Lubrano – dal ‘98 quando ho iniziato ad avvicinarmi all’antincendio me ne hai insegnate di cose e ne abbiamo fatte di sudate. Mi e ci mancherai". "Un grande. In questi due anni con la Racchetta mi hai insegnato molto, fai buon viaggio Andrea", ha aggiunto Roberta Olivari. Il pensiero arriva anche dalle altre sezioni, come quella dell’Alta Maremma. "Ciao Andrea, sempre in prima linea, sempre con un sorriso, sempre con una battuta, sempre a disposizione della natura e degli altri", hanno scritto, così come hanno fatto i colleghi di Siena-Monteriggioni e le altre dei territori limitrofi. Così come ha fatto sulla sua pagina la Confraternita di Misericordia di Monte Argentario. "Partecipiamo anche noi al dolore per la scomparsa di Andrea, uomo di impegno e sempre sul pezzo – si legge –. Le condoglianze della Confraternita alla famiglia e a tutti i volontari che nel tempo lo hanno conosciuto e che con lui hanno affrontato tante situazioni. Il pensiero va soprattutto agli attuali volontari, che dovranno portare avanti il suo impegno nonostante il vuoto che lascerà. A loro un abbraccio di conforto e di incoraggiamento".

Andrea Capitani