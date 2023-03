Il viaggio di Poitras nelle foto di Nan Godin

Venerdì prossimo alle 21.30 al Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica, in anteprima nella provincia di Grosseto verrà proiettato un grandissimo film: "Tutta la bellezza e il dolore" – il viaggio illuminante di Laura Poitras attraverso la vita e le battaglie della grandissima fotografa Nan Goldin. Ma chi è Nan Godin? "Le hanno detto che la sua fotografia non era arte, che per quelli come lei, nel mondo, non c’era posto – scrive Matteo Racugno, responsabile del Cineclub Tirreno – Nan Goldin si è fatta strada nella vita con le unghie e con i denti fino a diventare una delle più influenti fotografe contemporanee. Trasgressivo, intimo e rivelatore, Il suo stile è diventato l’icona di una generazione e sorprende e travolge tuttora con forza inarrestabile". Vista la molte richieste è consigliata la prenotazione al numero 3393880312. Il luogo di proiezione sarà la sala Tirreno via Bicocchi 53, Follonica.