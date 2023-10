Il viaggio di Harold Fry sugli schermi del cinema Stella

1Da oggi a domenica al cinema Stella, in via Mameli, a Grosseto, sarà proposto il film "L’imprevedibile viaggio di Harold Fry" di Hettie Mcdonald, tratto dal best seller di Rachel Joyce, qui in veste di sceneggiatrice. Per l’occasione sarà presente un corner della libreria QB con i libri. Domenica alle 17, inoltre, ci sarà la proiezione del film "L’invenzione della neve" di Vittorio Moroni, presentato al festival di Venezia.