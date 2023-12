Il vescovo in visita ai detenuti

Il vescovo Giovanni è sttao in visita alla Casa circondariale di Grosseto all’ospedale Misericordia. Nella Casa circondariale ha celebrato la Messa, assieme a don Enzo Capitani, che del carcere è il cappellano. La liturgia è stata animata da alcuni giovani di Nomadelfia, condividendo poi un momento di festa allietato da Leonardo Breschi e Altero Borghi. Ai detenuti il Vescovo ha donato una copia del Vangelo e portato alcuni panettoni a nome di Caritas.

"Faccio gli auguri di Natale – ha detto nella Messa in ospedale – con le parole del profeta Sofonia: non temere, non lasciarti cadere le braccia! E’ un invito a non lasciarsi scoraggiare in un tempo in cui motivi di scoraggiamento non mancano. Invece siamo chiamati a incoraggiarsi l’un con l’altro a continuare nella vita cristiana e sostenerci reciprocamente".