"Il verde dei giardini pubblici non è curato. E’ ora che l’assessore Tonini se ne faccia carico"

FOLLONICA

Adottata dal Consiglio comunale di Follonica la variante urbanistica che riguarda la trasformazione di Bivio Rondelli, Pratoranieri e via Isola Eolie. Le modifiche derivano dal fatto che la finalità della variante, in coerenza con le strategie del Piano strutturale muove dall’esigenza di portare ad attuazione le previsioni di due comparti. Secondo l’Amministrazione infatti "negli ultimi anni il Comune di Follonica ha subito un forte calo demografico dovuto soprattutto alla mancanza di alloggi di taglio e prezzo accessibile". L’obiettivo dell’Amministrazione, confermato negli indirizzi del Piano Strutturale è quindi "quello di puntare ad invertire la tendenza demografica degli ultimi anni, favorendo condizioni che permettano una crescita dei residenti, l’accesso all’acquisto della casa a fasce di popolazione sempre più ampie, con particolare attenzione ai giovani e favorire, altresì, modalità innovative e sostenibili che consentano di reperire alloggi a prezzi accessibili, anche attraverso la locazione a canone concordato". Il Comune provvederà a "fissare una superficie minima dell’unità abitativa tarata sulle esigenze dei nuclei familiari, sia dal punto di vista dello spazio utile per il benessere abitativo sia dal punto di vista della sostenibilità economica e rendere attuabili le previsioni". La variante prevede la costruzione di massimo 20 unità abitative nella zona di bivio Rondelli, di 38 unità abitative nella zona di via Isole Eolie e di togliere il vincolo ad altre 120 costruzioni sempre nella zona di Bivio Rondelli. Le case non dovranno superare gli 80 metri quadrati.