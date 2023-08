Il turismo è mordi e fuggi "Prenotazioni sotto data e permanenze brevi"

di Angela Gorellini

Sì, le difficoltà ci sono. Gli associati locali di Federalberghi ne lamentano: "Nel riempire le strutture, più che altro. Alla fine le prenotazioni arrivano, ma sotto data e, anziché di una settimana o anche di più, sono per due-tre giorni - spiega il presidente Maurizio Parrini.

"Ciò comporta - dice - una minore possibilità di programmazione, nonché una moltiplicazione del lavoro, delle risorse umane e dello stress: ci sono più cose da fare nello stesso momento". "Questo non è altro che il risultato della diminuzione della capacità di spesa delle persone - prosegue -, a maggior ragione considerando che il nostro target di riferimento sono le famiglie medie italiane, le più tartassate, dall’inverno, dal caro dei prezzi in ogni ambito, da quello alimentare a quello dei trasporti: gli scontrini, acquistando gli stessi prodotti di prima, sono aumentatio anche del 30 per cento".

Le problematiche sono comunque differenziate. "Nella zona nord il problema maggiore che lamentano gli associati è la tenuta della spiaggia - dichiara Parrini -: i turisti si infastidiscono se non trovano pulizia o aree soggette a erosione. Comunque una grossa diminuzione di presenze non c’è stata". "Nella zona sud, invece, le cose vanno meglio - aggiunge il presidente di Federalberghi -. C’è stato un incremento di turisti, in particolare di stranieri, molti provenienti dal nord dell’europa".

Per quanto riguarda Grosseto "diciamo che non c’è proprio il pienone - chiude Maurizio Parrini -... Prima si appoggiava in città chi non riusciva a trovare posto a Marina o a Principina. Oggi non è così, le strutture lavorano princcipalmente con le forze dell’ordine che hanno incrementato gli organici: ma non sono grandi numeri. e comunque la permamenza è breve".