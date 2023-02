Il Trio ad Libitum al Polo Bianciardi

L’Agimus offre alla città un’occasione speciale per ascoltare tre giovani musicisti talentuosi e di successo. Oggi alle 18 nell’aula magna del Polo Bianciardi si esibirà, in un concerto gratuito, il Trio ad Libitum. Sarà un’occasione speciale per apprezzare una performance straordinaria di tre giovani musicisti che in pochi anni hanno ottenuto successi e riconoscimenti per il loro talento, vincitori all’unanimità del Premio Nazionale delle Arti, Edizione XV, nella sezione Musica da Camera e di Insieme. Il Trio Ad Libitum (Damiano Isola, violino, Martino Tazzari, violoncello e Ruggiero Fiorella, pianoforte) si è formato al Conservatorio di Firenze nel 2017, frequentando il corso di Musica da Camera di Daniela De Santis. Da subito hanno ottenuto riconoscimenti per il particolare affiatamento musicale. Il Trio ha suonato per importanti occasioni in tutta Italia, ad esempio, presso la Sala dei Giganti di Padova. Ha frequentato Masterclasses con il Trio di Parma e con Christophe Giovaninetti ed è stato selezionato al Festival "irtuoso Belcanto" di Lucca, incontrando Bruno Giuranna, Luc-Marie Aguera, Adrian Brendel, Jan Bjoranger. A Grosseto il Trio ad Libitum proporrà musiche di Pärt e Arenskij.