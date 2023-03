Il "TourismA" scopre il Muvet di Vetulonia Tavola rotonda sulle nuove scoperte

Tutte le volte che archeologia, cultura e turismo si incontrano, il Comune di Castiglione della Pescaia garantisce la sua presenza e se questa eventualità ha come location "tourismA 2023", il Salone dell’archeologia e del turismo culturale che si terrà da oggi a domenica all’interno del palazzo dei congressi di Firenze, il MuVet-Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia è anche quest’anno fra i protagonisti più attesi. "TourismA – dice il sindaco Elena Nappi – è uno spazio espositivo, ma soprattutto un luogo di divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla promozione della conoscenza del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. Il più importante evento dedicato al turismo culturale in Italia ospita conversazioni tematiche, approfondimenti, dibattiti e propone sempre più mete poco conosciute, ma anche modalità alternative di fare una vacanza consapevole, attenti a ridurre l’impatto sulle risorse del pianeta, una tematica, quella collegata all’ambiente, in cui il Comune di Castiglione della Pescaia ha compiuto notevoli progressi e ottenuto riconoscimenti internazionali". Il MuVet infatti sarà presente con il proprio stand espositivo e con una tavola rotonda a cura della direttrice dal titolo "Vetulonia 2023. Meraviglie del Mann in mostra al MuVet e nuove scoperte dalle terre degli Etruschi", che si terrà domenica dalle 9 alle 13 in sala 4, dove l’ospite di eccezione sarà ancora una volta il Mann – Museo archeologico nazionale di Napoli. Le ricerche sul campo hanno sortito straordinarie novità come l’individuazione di una nuova area di necropoli facente capo all’antica città etrusca di Vetulonia, situata in località Poggio Valli.